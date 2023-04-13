У Казахстана будет свой цифровой паспорт безопасности

Единая информационная система позволит обеспечить более эффективное оперативное реагирование на ЧС

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий приступил к реализации проекта по созданию цифрового паспорта безопасности Казахстана и интерактивных карт. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazpravda.kz.

Казахстан уязвим для последствий изменения климата, и в стране уже наблюдается рост температуры воздуха. Изменение климата усиливает риски возникновения бедствий, при этом территория нашей страны подвержена практически всем видам стихийных и техногенных угроз. В этой связи Министерство по чрезвычайным ситуациям ведет активную работу по созданию Единой информационной системы, позволяющей обеспечить более эффективное оперативное реагирование на ЧС, своевременное предупреждение населения и принятие необходимых мер для минимизации возможных последствий», — заявили в ведомстве.

В 2022 году МЧС разработало и утвердило архитектуру цифровизации, которая позволила Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий определить имеющиеся проблемы, обозначить текущие тренды цифровизации в области гражданской защиты и разработать предложение по созданию интерактивных карт и цифровых паспортов безопасности регионов Казахстана. В апреле центр при поддержке ОБСЕ приступил к первому этапу проекта по созданию интерактивных карт и цифровых паспортов безопасности регионов РК.

Как отмечается на сайте Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, создаваемая единая Геоинформационная система позволит предоставить субъектам управления ЧС достоверную информацию о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций. Кроме того, единая ГИС будет включать в себя интерактивную карту хронологий всех возможных ЧС природного и техногенного характера, оценки риска, анализ чрезвычайных ситуаций и модуль по расчету возможного ущерба.