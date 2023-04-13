Токаев провел первое заседание Нацсовета по науке и технологиям

По мнению Президента, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны.

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям, передает Sputnik.

«Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию», — сказал глава государства. По его словам, к сожалению, в стране многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов.

«Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте», — подчеркнул Токаев.

Как отметил глава государства, это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки.

«В первую очередь, необходимо определить основные направления и приоритеты работы. Сейчас в мире происходят колоссальные изменения. В геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии», — сказал Токаев.

Научная сфера, по его словам, превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу.

«Даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку. По его мнению, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Все это принесло кардинальные изменения в жизнь людей. Появился ряд сложнейших проблем, которые можно решить только общими усилиями всего мирового сообщества. Очень важно замедлить глобальное потепление, обеспечить продовольственную безопасность, преодолеть последствия пандемии. Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил президент, в Казахстане имеется сильная научная школа, достаточно квалифицированных ученых. Со стороны государства науке оказывается всесторонняя поддержка. За последние годы в этой сфере произошли ощутимые изменения. В частности, существенно выросли объемы и улучшены механизмы государственного финансирования исследований. Начата поэтапная модернизация научных организаций. Увеличилось количество специалистов, которые проходят стажировку в ведущих научных центрах мира. Растет число грантов, выделяемых на подготовку докторантов и научные исследования. Сфера науки стала более привлекательной для молодежи.

«Но этого недостаточно. Несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны», — заявил глава государства.