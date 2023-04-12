Казахстанцы смогут получать консультации узких специалистов дистанционно

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

В частности, в документы добавлены дистанционные консультации таких узких специалистов, как терапевта, педиатра, хирурга, акушера-гинеколога, оториноларинголога, стоматолога, кардиолога, пульмонолога, ревматолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, гематолога, нефролога, уролога, сексопатолога, дерматолога, нейрохирурга, кардиохирурга, трансплантолога, онколога, психиатра и других. Проконсультироваться также можно будет и у врачей нетрадиционной медицины (су-джок, мануальной терапии, гирудотерапевт, гомеопат), диетолога и получить заключение по проведенным ранее исследованиям, передает Zakon.kz.

Как пояснили в Минздраве, поправки вносятся в рамках реализации предвыборной программы президента РК «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» пункта 101 Плана мероприятий, предусматривающего работу по расширению доступа к медицинским услугам по месту нахождения через телемедицину.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 апреля.