У тезки Касым-Жомарта Токаева появился 4G

В селе Уштогай, где проживает 12-летний тезка президента Касым-Жомарт Токаев, отныне есть связь и интернет 4G.

Весной прошлого года в СМИ появилась история о том, что в селе, где живет мальчик, нет интернета. Полный тезка президента мечтал о встрече с ним, чтобы попросить провести интернет в родное село Уштогай. Спустя несколько месяцев Beeline исполнил мечту Касым-Жомарта Токаева: благодаря совместным усилиям оператора и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП РК) в Уштогае построена базовая станция и появился высокоскоростной интернет 4G. Сегодня жители села суммарно расходуют порядка 500 Гб мобильного интернет-трафика в день.

«Сегодня связь стала потребностью первой необходимости, наряду с электричеством и водоснабжением. И, конечно же, очень важно давать жителям сёл такие же возможности, как и горожанам. Поэтому ликвидация цифрового неравенства — один из приоритетов нашей компании», — говорит Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

К слову, мобильный оператор высокими темпами продолжает расширение своей сети на севере Казахстана. В Костанайской области связью и интернетом компании покрыто более 430 населенных пункта. Оператор установил более трехсот базовых станций, благодаря чему связью компании пользуются почти 500 тысяч абонентов.

По программе «250+» за два года мобильный оператор установил и модернизировал более 57 базовых станций, улучшив доступ к мобильному интернету и связи для более 30 тысяч жителей региона.

В планах у компании в 2023 году построить еще 16 новых и модернизировать 12 существующих базовых станций в Костанайской области, благодаря чему порядка 33 тысяч жителей региона получат улучшенную связь и скоростной интернет.

С начала проекта «250+» связь мобильного оператора появилась в более чем 1500 селах в самых отдаленных уголках Казахстана. Однако, помимо участия в данной программе оператор инициировал еще и собственную программу LTE everywhere, благодаря чему все города и села, где присутствует связь Beeline, на 97% обеспечены связью четвертого поколения.