В Казахстане общественный транспорт «научится» ходить минута в минуту

Внедрение цифровых технологий позволит пассажирам видеть его на карте в live-режиме.

После внедрения единой системы диспетчеризации общественный транспорт в городах Казахстана сможет ходить без опозданий, а операторы значительно сократят расходы на эксплуатацию. Об этом на международной конференции по цифровизации общественного транспорта рассказал руководитель центра разработки IBA Group в Казахстане Евгений Серегин. Будущее общественного транспорта в Казахстане обсуждали на конференции в Алматы, на которой собралось более 70 представителей акиматов, регуляторов и перевозчиков со всей страны.

Используемые в Казахстане технологии уже позволяют полностью оцифровать и автоматизировать управление общественным транспортом. В этом случае автобусы, троллейбусы и трамваи, оснащенные бортовыми устройствами, каждую секунду передают данные о своем местоположении. Информация поступает в диспетчерский центр, где обрабатывается и анализируется в режиме онлайн. Это позволяет оперативно корректировать движение всего транспорта. Например, учесть во времени движения транспорта часы пик, заторы и аварии на дороге.

Пассажиры тоже почувствуют эффект от цифровизации транспорта. Они смогут отслеживать движение транспорта и получать уведомления об изменениях в расписании в режиме реального времени как на сайте оператора или перевозчика, так и в мобильном приложении. На онлайн-карте будет видно, где находится любой автобус в городе или области: пассажир увидит фактическое время прибытия, а не прогнозируемое. Так можно выяснить, через сколько минут нужный транспорт будет на конкретной остановке, а также построить маршрут с учетом нескольких пересадок в рамках области или целой страны.

«Казахстан стоит на пороге больших перемен в цифровизации общественного транспорта. В некоторых городах этот процесс уже запущен. Мы предлагаем переход на единые системы диспетчеризации и информирования пассажиров. Это позволит повысить эффективность работы транспортной системы и сократить эксплуатационные расходы. Но самое важное, что это удобно для всех участников процесса: акиматов, перевозчиков и пассажиров. Автоматизация также открывает другие возможности, в том числе — по внедрению оплаты проезда карточкой и виртуальных проездных на всех видах маршрутов. В этом направлении работают почти все развитые страны, и Казахстан, безусловно, в их числе», — отметил руководитель центра разработки IBA Group в Казахстане Евгений Серегин.

Управление общественным транспортом ранее оцифровали многие крупные мегаполисы: Лондон, Гонконг, Пекин и Стамбул, а на постсоветском пространстве — Москва и Минск. Для городов Казахстана уже разработана модель «умной» системы диспетчеризации. В ее основе — акимат, который занимается распределением бюджетов на пассажирские перевозки. В подчинении акимата находится оператор, ответственный за создание маршрутов и расписаний, а также оперативный контроль. С оператором плотно взаимодействуют перевозчики, которые работают на маршрутах.