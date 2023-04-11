Услуга регистрации ОСИ онлайн стала доступна казахстанцам

Проект обеспечит прозрачность деятельности ОСИ.

Совместно с Министерством юстиции и МЦРИАП реализован проект по созданию объединения собственников имущества и его регистрации, который предусматривает онлайн-голосование с проверкой кворума и подачу заявки на регистрацию с приложением электронного протокола. Если раньше для регистрации ОСИ приходилось проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на смартфоне подать онлайн-заявку через приложение «Управдом».

Таким образом, благодаря интеграции государственных баз данных и цифровых площадок услуга регистрации ОСИ онлайн стала доступна для казахстанцев. Готовое решение предлагает проект «Управдом». Проект предусматривает проведение голосования в онлайн формате, в частности онлайн-сбор подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, кворума и формирование электронного протокола, а также возможность направить электронный протокол, подписанный председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных «Юридические лица» для электронной регистрации ОСИ.

Ожидается, что проект обеспечит прозрачность деятельности ОСИ, исключит мошеннические действия и бумажный документооборот, а также автоматизацию процессов при управлении домом.