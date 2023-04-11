Некоторым предпринимателям будет доступно особое налоговое администрирование

Для участия в пилотном проекте необходимо подать заявление в Комитет госдоходов.

Комитет госдоходов разработал Правила и сроки реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, осуществляющих электронную торговлю товарами через электронную торговую площадку, передает Zakon.kz.

Цель пилотного проекта — формирование клиентоориентированного подхода в налоговом администрировании, исключение ошибок и упрощение исполнения налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы, равномерное распределение налоговой нагрузки в течение налогового периода.

Пилотный проект устанавливает следующий порядок обмена информацией между участниками пилотного проекта:

— Оператор (ИП) представляет в Комитет сведения о суммах дохода, полученных от электронной торговли через электронную торговую площадку (ЭТП) и возврата товаров продавца;

— Комитет предоставляет банкам-партнерам сведения о суммах налогов для направления пуш-уведомлений продавцам, об итоговых суммах дохода для предварительного заполнения форм налоговой отчетности.

Для участия в пилотном проекте предприниматель подает заявление по применению иного порядка налогового администрирования лиц в Комитет госдоходов. Банк-партнер также подает соответствующее заявление. В документе указывается, что по заявлениям, поданным до 1 июля 2023 года, датой начала участия в пилотном проекте является 1 июля 2023 года. По заявлениям, поданным после 1 июля 2023 года, датой начала участия в пилотном проекте является 1 число месяца, в котором подано заявление.

ИП предоставляет в Комитет сведения о суммах доходов и возвратов товаров продавцов согласно правилам не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления сведений.

Продавцы, участвующие в пилотном проекте, относятся к категории низкого уровня риска в налоговой системе управления рисками. Планируется, что пилотный проект продлится с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 апреля.