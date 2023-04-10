На Иссык-Куле начали строить солнечную станцию мощностью 300 МВт

Объем инвестиций составит более 300 миллионов долларов, будет создано более 500 рабочих мест.

Глава кабмина Кыргызстана принял участие в закладке капсулы под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района. По словам Жапарова, строительство солнечной электростанции станет первым совместным «зеленым» проектом ГЧП, передает Sputnik.

«Государством оказана необходимая помощь в реализации проекта: выделен земельный участок, подготовлены и подписаны нормативные правовые акты, определены источники финансирования. Все готово к строительству электростанции», — сказал глава кабмина.

Соглашение о строительстве станции мощностью 300 МВт было подписано в ходе заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии в Бишкеке 29 марта. Реализацией проекта будут заниматься кыргызстанская компания «Бишкек Солар» и российская «Юнигрин энерджи». Объем инвестиций составит более 300 миллионов долларов, строительство и эксплуатация электростанции позволят создать более 500 рабочих мест.