Xiaomi запустила в Казахстане серию Redmi Note 12

Линейка включает в себя Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro . Также были анонсированы смарт-часы Redmi Watch 3.

Опираясь на успех линейки Redmi Note 11, серия Redmi Note 12 снова предлагает функции, которые наиболее важны для пользователей. Эти усовершенствования включают в себя систему камер, время автономной работы, скорость зарядки и удобный дизайн. И все это традиционно предлагается по привлекательной цене.

Главный герой серии — Redmi Note 12 Pro+ с мощной тройной системой камер. Благодаря основной камере флагманского уровня 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной камере и макрокамере это устройство призвано переосмыслить фотографию в сегменте смартфонов верхнего и среднего ценового диапазона. Redmi Note 12 Pro также предлагает отличные возможности для фотосъемки, включая большой мощный сенсор IMX766 с OIS, сверхширокоугольную камеру и микролинзу для создания впечатляющих снимков даже в условиях низкой освещенности. Мощные программные алгоритмы искусственного интеллекта, повышенная скорость обработки изображений и другие полезные функции дополняют общее впечатление от использования камеры.

Redmi Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Pro порадуют пользователей удивительно яркими и живыми дисплеями Flow AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Вместе с гибкой полимерной подложкой P-OLED, которая позволяет уменьшить рамки, оба устройства обеспечивают превосходные и захватывающие визуальные впечатления.

Оба смартфона обладают скоростью зарядки флагманского уровня: 120 Вт HyperCharge у Redmi Note 12 Pro+ и 67 Вт быстрой зарядки у Redmi Note 12 Pro, а также долговечным аккумулятором емкостью 5 000 мАч для длительного ежедневного использования даже при интенсивном потреблении контента. Плавная и надежная работа обеспечивается высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 1080.

Redmi Note 12 предлагает впечатляющую производительность и расширенные возможности для развлечений. Сверхплавный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц гарантирует потрясающее качество изображения с точной цветопередачей. Благодаря новейшей мобильной платформе Snapdragon 685 операции выполняются плавно и бесперебойно, обеспечивая многозадачность и повышенную энергоэффективность.

Redmi Note 12 ориентирован на покупателей, которые хотят ощутить все преимущества современного смартфона. Он оснащен быстрой зарядкой 33 Вт и долговечным аккумулятором емкостью 5 000 мАч (типовое значение). Это означает, что пользователи могут использовать больше приложений и делать больше фотографий, не беспокоясь о заряде батареи. Добавьте к этому надежную тройную камеру с искусственным интеллектом, потрясающую функцию ночного режима, а также множество полезных функций и фильтров, и вы получите устройство по доступной цене с системой камер, которая раньше была уделом флагманских телефонов.

Помимо новой линейки смартфонов в Казахстане также анонсированы Redmi Watch 3, стильные смарт-часы с ярким и четким дисплеем, различными спортивными и оздоровительными функциями, а также точным мультисистемным подключением GPS. Redmi Watch 3 были разработаны для обеспечения читаемости при ярком солнечном свете. Безель этого устройства выполнен с глянцевой металлической отделкой по технологии NCVM, обеспечивая премиальный внешний вид. Часы выполнены в двух классических цветовых вариантах: Черный и Слоновая кость. Кроме того, предлагаются два специальных ремешка и более 200 встроенных циферблатов часов, чтобы удовлетворить индивидуальный вкус и стиль пользователя.

Часы оснащены встроенным GPS и водонепроницаемостью 5ATM, они поддерживают пять основных спутниковых систем позиционирования и 121 спортивный режим, включая шесть автоматически распознаваемых спортивных режимов, а также функции мониторинга кислорода в крови, сердечного ритма, сна и других показателей здоровья. Благодаря надежному аккумулятору со сроком службы до 12 дней при обычном использовании Redmi Watch 3 обеспечивают стабильную и производительную работу. Кроме того, часы оснащены HD-динамиком и микрофоном с функцией шумоподавления для телефонных звонков по Bluetooth.

В Казахстане Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ поступают в продажу 7 апреля. Рекомендованная розничная цена версии Redmi Note 12 с 4 Гб + 128 Гб — 119 990 тенге, версии 6 Гб + 128 Гб — 139 990 тенге.

Redmi Note 12 Pro будет предлагаться по цене 179 990 тенге за версию 8 Гб + 256 Гб. Стоимость Redmi Note 12 Pro+ составит 209 990 тенге за версию 8 Гб + 256 Гб. Покупатели, которые приобретут Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro или Redmi Note 12 Pro+ в период с 7 по 16 апреля, смогут получить в подарок беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro или фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Умные часы Redmi Watch 3 начнут продаваться в Казахстане 17 апреля по цене 49 990 тенге.

Приобрести новинки можно будет в магазинах сетей Sulpak, Мечта, Белый Ветер, Технодом, Alser, Эврика, Mi.com.kz, Фора, DNS, Freedom Mobile и Билайн.