Совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов

Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, Банк Центр Кредит, Банк VTB (Казахстан) обратились к гражданам.

Уважаемые клиенты!

В последнее время появился новый вид финансового мошенничества. Спешим предупредить вас, чтобы уберечь от возможных финансовых потерь. Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер. В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка.

Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства и убеждает перевести их на «безопасный счет». После этого он исчезает вместе с деньгами.

Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров.

Как появилась новая схема мошенничества?

Обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены. Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы «защищенный чат» мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка.

Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества. Пожалуйста, будьте бдительны!

1. Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов).

2. Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.

3. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих.

4. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!

5. Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги.