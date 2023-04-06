Серика Жумангарина проинформировали о ходе работы «е-КТРМ»

Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам цифровизации в сфере технического регулирования.

В ходе совещания вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев доложил о проделанной работе Комитетом технического регулирования и метрологии в рамках внедрения государственной информационная системы «е-КТРМ».

«Разработано и утверждено более 70 требуемых законодательством нормативно-технических документов информационной безопасности, например — политика информбезопасности, методика оценки рисков, правила разграничения прав доступа и др. Также проведены интеграционные работы с государственными базами данных. Оцифровано 120 бизнес-процессов НЦА и почти 70 бизнес-процессов КазСтандарта», — рассказал К. Балыкбаев.

По данным разработчиков, за 2,5 месяца внедрения государственной системы зарегистрировано более 1 500 организаций, 1 236 структурных подразделений, 10 тысяч кабинетов, 292 кабинета заявителей. В работе у РГП «НЦА» находится 25 заявок на первичную аккредитацию. В системе сформированы 633 заявки на получение сертификатов СМ, из которых выдано 324 сертификата.

Вместе с тем в рамках внедрения системы получен ряд предложений и замечаний от пользователей по таким направлениям, как регистрация в системе, заполнение данных (не функционировали кнопки «Сохранить», «Редактировать»), заявки на аккредитацию (ранее они не поступали к ответственным сотрудникам РГП «НЦА»), метрология и стандартизация (отсутствовал реестр ГСИ РК). На сегодняшний день ошибки устранены на 80%. Серик Жумангарин поручил кратчайшие сроки устранить все проблемы.

«В дальнейшем готовы продолжить работу по устранению несоответствий, выявленных в ходе практической реализации и по предложениям пользователей», — отметил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайсар Шалабаев.

Проводимая Комитетом технического регулирования и метрологии работа по оцифровке и совершенствованию процедур оценки соответствия, направлена на то, чтобы искоренить «серые» сертификаты и обеспечить прозрачность процедуры оценки соответствия, а также на обеспечение населения Казахстана безопасной и качественной продукцией и снижение технических барьеров.