В Казахстане запустили маркетплейс маркетологов

С помощью специального алгоритма Marketers подбирает маркетологов под запросы малого и среднего бизнеса.

Онлайн-площадка работает всего несколько дней, но в ее базе уже больше 300 специалистов, которые помогут повысить узнаваемость бренда, привлечь клиентов и увеличить выручку компании. До середины апреля Marketers работает в тестовом режиме. Это значит, что владельцы бизнеса могут попробовать воспользоваться сервисом и подобрать специалиста бесплатно.

Marketers не берет оплату с предпринимателей за размещение на сайте, а только — за контакты маркетологов, которые подходят для решения задач компании лучше всего.

«Владельцы малого и среднего бизнеса испытывают проблему с поиском хорошего маркетолога. В Казахстане, по данным за 2022 год, зарегистрировано более 1,4 млн субъектов предпринимательства. А маркетологов в РК — всего 58 тысяч. То есть, на одного маркетолога в среднем приходится 24 компании. Marketers — это вариант ответа рынку на запрос по поиску маркетологов. Исходя из личной практики и исследований, которые мы проводили, бизнесу нужна поддержка в поиске и найме специалистов по маркетингу. Еще одна проблема — сейчас понятие маркетинга включает в себя около 40 разных профессий и направлений. Предпринимателю нужно потратить много времени, чтобы понять, кто именно нужен для решения задач. Marketers же может помочь определить, какой именно специалист и с каким набором навыков нужен», — говорит основатель сервиса Стас Дубинчик.

Предпринимателю не нужно разбираться в названиях и тонкостях профессий. Достаточно выбрать из предложенного списка задач то, что требуется бизнесу прямо сейчас. Он отвечает на несколько вопросов о том, какого именно маркетолога и для чего ищет. В анкете можно указать профиль специалиста (таргетолог, SMM-менеджер, digital-маркетолог, маркетолог-аналитик и т. д.), бюджет, тип занятости и формат работы (дистанционно или офлайн). Специальный алгоритм проанализирует данные и порекомендует наиболее подходящих специалистов. В верхней части списка окажутся исполнители с наибольшим процентом совместимости.

«Чем сервис полезен для маркетологов? Первое — маркетолог может бесплатно создать свой профиль и разместить портфолио на Marketers.kz, чтобы найти работу. Также сервис поможет развиваться специалистам в Казахстане профессионально», — добавил Стас Дубинчик.