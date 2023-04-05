Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб вступило в силу

Они будут использоваться для отслеживания перевозок.

3 апреля 2023 года вступило в силу соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, подписанное главами государств-членов 19 апреля 2022 года в Москве. Необходимые для вступления соглашения в силу внутригосударственные процедуры выполнены во всех странах Союза, о чем в ЕЭК поступили соответствующие ноты.

Документ имеет статус международного договора и устанавливает правовую основу для применения в ЕАЭС нового технологического инструмента контроля при перевозках товаров и транспортных средств — навигационных пломб. При этом сфера действия Соглашения распространяется исключительно на перевозки, осуществляемые по территориям двух и более стран Союза.

Навигационная пломба является устройством, с помощью которого дистанционно обеспечивается контроль за перемещением товаров и транспортных средств. Использование этой технологии позволяет на расстоянии сотен и тысяч километров в онлайн-режиме наблюдать за транспортным средством и фиксировать каждое незаконное действие с товарами, находящимися в опломбированном грузовом отсеке, если они будут иметь место. За счет применения навигационных пломб обеспечивается «прозрачность» перевозок.

Соглашение направлено на минимизацию мер государственного контроля при перевозках товаров (при транзите, экспорте и в рамках взаимной торговли) и обеспечение их законного оборота на территории Союза. Соглашением предусмотрено поэтапное введение отслеживания с учетом категорий товаров и видов транспорта, которыми они будут перемещаться. Такой подход обеспечит мягкую адаптацию участников перевозок и государственных органов к новым, отвечающим современным требованиям условиям работы. Сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что новый современный инструмент контроля отвечает интересам как контролирующих органов, так и субъектов ВЭД.