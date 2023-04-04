При регистрации в ИС ЭСФ теперь используется биометрическая идентификация

Пилотный проект продлится до 31 декабря 2024 года.

С 31 марта 2023 года будет проводиться проверка на предмет соответствия данных ЭЦП руководителя-налогоплательщика с данными о руководителе юридического лица, ИП либо физическом лице с регистрационными данными ИС ЭСФ и данными, размещенными на платформе цифрового профиля МЦРИАП (Did.gov.kz), передает Учет.kz https://uchet.kz/.

Это очередной пилотный проект, разработанный Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, который запущен с 31 марта в целях содействия налогоплательщикам по исключению осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ.

Биометрическая идентификация — биометрические данные, характеризующие физиологические особенности человека и на основе которых возможно установить его личность. Средства биометрической идентификации в ИС ЭСФ используются при регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ при подписании Соглашения, которое заверяется ЭЦП руководителя-налогоплательщика.

Биометрическая идентификация осуществляется ИС ЭСФ. При соответствии данных оператор присваивает налогоплательщику статус участника ИС ЭСФ. Применение особенностей регистрации категории налогоплательщиков и наделение правами осуществляется в соответствии с правилами выписки ЭСФ.