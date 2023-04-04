Экс-главу поста СЭЗ «Сарыарка» осудили за контрабанду оборудования для майнинга

Он проработал на таможне 23 года и знал особенности подачи деклараций на территории СЭЗ.

Бывший руководитель поста Специальной экономической зоны «Сарыарка» А. Оспанов осужден за контрабанду оборудования для майнинга криптовалюты, передает Sputnik.

«В суде подтверждено, что сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области оперативным путем задокументировали ложные намерения представителя декларанта ТОО „Карагандинский завод комплексных сплавов“ Оспанова А., который обладал достаточными знаниями об особенностях порядка подачи деклараций в Свободной экономической зоне и имел 23-летний опыт работы в таможенных органах», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Он убедил таможенных брокеров, что вычислительная техника будет использоваться, якобы, для металлургического производства на территории СЭЗ, где не платят таможенные платежи. Суд постановил вернуть государству предметы контрабанды на общую стоимостью свыше 390 млн тенге, включая оборудование для майнинга и кабель для блоков питания. Судебный акт вступил в законную силу.