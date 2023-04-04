Анонс: BeeTech Conf 2023

Большая IT-конференция с 40+ докладами, воркшопами и ламповой нетворкинг-вечеринкой.

22 апреля в Алматы состоится BeeTech Conf 2023 — большая IT-конференция с 40+ докладами, воркшопами и нетворкинг-вечеринкой. BeeTech Conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов. Мы расскажем все про казахстанский код в четырех стримах: Product, Engineering, Big Data, Agile.

Программа строится вокруг обсуждения насущных болей казахстанского IT и локальных особенностей рынка. Также через реальные кейсы будут обсуждаться тренды, инструменты и подходы в работе. На конференции ожидается 800 участников офлайн и более 5 000 онлайн. Доклады и дискуссии будут интересны для людей разных профилей, а организаторы постараются, чтобы все выступления были без воды и пафоса.

На конференции обсудим насущные боли казахстанского IT, сориентируемся в трендах, инструментах и подходах через реальные кейсы, послушаем доклады и дискуссии для людей разных профилей, мультидисциплинарные истории для T-shape прокачки, зададим спикерам вопросы.

Для участия необходимо зарегистрироваться.