В ЕАЭС снова можно ввозить посылки стоимостью до 1000 евро

Действие порога беспошлинного ввоза продлено.

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 марта принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро — до 1 октября 2023 года.

Ранее Совет Комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 апреля текущего года.

Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.