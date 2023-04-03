В ЕАЭС внедряют цифровую систему прослеживаемости плодоовощной продукции
28 марта Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила порядок прослеживаемости подкарантинной продукции.
Этот документ позволит органам фитосанитарного контроля отслеживать подкарантинную продукцию от поля до прилавка, а бизнесу — избежать необоснованных запретов и ограничений стран ЕАЭС на ввоз плодоовощной продукции. Действие порядка будет распространяться на подкарантинную продукцию, ввозимую и перемещаемую по территориям стран ЕАЭС. Документ вступает в силу в марте 2024 года. Под прослеживаемость подпадает растениеводческая продукция с высоким фитосанитарным риском. На сегодня перечень содержит 35 видов продукции — это луковицы, картофель, томаты, лук репчатый, капуста, салат-латук, морковь, огурцы, бобовые овощи, отдельные виды семян, орехов, бананы, кофе и другие.
Прослеживаемость будет осуществляться через интеграцию национальных цифровых систем. Для этого соответствующие органы стран-участниц ЕАЭС будут вносить в информационную систему результаты карантинных фитосанитарных проверок, проведенных в отношении партий подкарантинной продукции. Здесь же формируется уникальный идентификационный номер каждой партии. При получении партии подкарантинной продукции участники ВЭД с помощью информационной системы обязаны незамедлительно сообщать уполномоченному органу страны назначения о прибытии товара.
До момента вступления в силу документа ЕЭК будет дорабатывать технологические документы для запуска интегрированной информационной системы, а уполномоченные органы должны обеспечить готовность национальных информационных систем для взаимной интеграции.