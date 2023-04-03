Продукты АО «НИТ» будут продвигать на международных рынках

АО «Национальные информационные технологии» подписало Меморандум о сотрудничестве c агентством международного развития «KazAID».

Благодаря сотрудничеству продукты Общества будут представлены за рубежом. Подписание состоялось на площадке офиса Цифрового правительства при МЦРИАП РК. Соглашение подписали председатель правления АО «НИТ» Ростислав Коняшкин и председатель правления KazAID Аркен Арыстанов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере цифровизации, а именно — продвижение проектов Общества и обмен опытом в сфере оказания государственных услуг на международных рынках.

«На сегодняшний день Казахстан может называть себя одним из развитых стран по оказанию-онлайн услуг, яркое тому доказательство — рейтинг 2022 года. По рейтингу ООН Казахстан занял 28-е место по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по „индексу качества онлайн-услуг“ наша страна заняла 8 место. АО „НИТ“ как оператор электронного правительства Казахстана играет большую роль в развитии цифровизации. В настоящее время пользователями портала eGov являются более 13,5 млн граждан, получено порядка 415 млн услуг и сервисов», — отметили в АО «НИТ».

К слову, на открытии первой сессии мажилиса парламента VII созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность усиления позиции нашей страны в качестве ключевого регионального цифрового хаба. По его словам, цифровизация должна охватить все отрасли экономики и все сферы жизни казахстанцев.