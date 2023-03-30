В Карагандинской области запустят завод бытовой техники

Он будет работать в индустриальной зоне Saran.

Предприятие будет выпускать до миллиона изделий в год и обеспечит работой порядка 1200 человек. Совместно с колледжами региона уже начата подготовка кадров. Главе Карагандинской области доложили о ходе реализации проекта.

«В настоящий момент готовим производственную площадку на территории бывшего завода РТИ. Ведем строительно-монтажные работы. Решаются вопросы поставки оборудования. Наш партнер — узбекская компания „Артель“. Начали подготовку кадров на базе колледжа Шахтинска. Уже набрали группу кандидатов, которые пройдут стажировку в Ташкенте», — рассказал Талгат Абдрахманов, директор ТОО «Silk Road Electronics».

Завод будет выпускать стиральные машины, телевизоры, пылесосы, газовые плиты и другие виды техники. На первом этапе планируется создание 300–400 рабочих мест, а при выходе на полную мощность — 1200.

Создание якорных для моногорода производств способствовало развитию микрорайона РТИ. Здесь уже восстановили четыре многоэтажных дома. Поэтапно будут реконструированы еще 14. Внимание также уделят инфраструктуре. Ведется строительство инженерных коммуникаций к восстанавливаемым домам. Планируется капитальный ремонт школы-интерната № 7.

«С появлением индустриальной зоны микрорайон РТИ вновь обрел перспективу. Постепенно он будет развиваться. Постараемся обеспечить комфортные условия проживания», — отметил аким области.

В ходе рабочей поездки Ермаганбет Булекпаев побывал и на промышленных предприятиях Сарани. Он ознакомился с деятельностью ТОО «KCEP», которое выпускает кабельно-проводниковую, телекоммуникационную, энергетическую и железнодорожную продукцию. Компания обеспечивает потребности внутреннего рынка и работает на экспорт.