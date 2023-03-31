Налоговые и таможенные госуслуги можно получить в мобильных приложениях

Для удобства граждан на сегодняшний день 15 государственных услуг в налоговой и таможенной сферах доступны в eGov mobile и eGov Business.

Кроме этого, ряд государственных услуг и электронных сервисов доступен в мобильных приложениях КГД e-Salyq Azamat и e-Salyq Business. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК.

«Сегодня население положительно отзывается о возможности получения государственных услуг в онлайн формате. Из 39 государственных услуг, переведенных в электронный формат, следующие 15 доступны в мобильных приложениях eGov mobile и eGov Business: проверка статуса индивидуального предпринимателя, просмотр налоговой отчетности и оплата налогов, уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, уведомление о начале и прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности и другие. Более того, в рамках второго этапа всеобщего декларирования, в который в 2023 году входят работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги, в eGov mobile реализована услуга по предоставлению декларации по форме 250.00», — рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, для упрощения исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств действуют специальные мобильные приложения e-Salyq Azamat и e-Salyq Business, в которых функционируют 11 сервисов и 2 государственные услуги. Для удобства предпринимателей предоставление ФНО по форме 910.00 реализовано в мобильных приложениях Homebаnk и Kaspi, а также такие сервисы, как регистрация индивидуального предпринимателя, изменение реквизитов индивидуального предпринимателя, долги по налогам, налог на транспорт и имущество, платежи для индивидуального предпринимателя и т. д.

Помимо прочего, услуги «Выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам» и «Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов», а также некоторые сервисы выведены в Smart Bridge и на портал Комитета kgd.gov.kz.

Всего органами государственных доходов оказываются физическим и юридическим лицам 43 государственные услуги, из них 26 услуг налогового и 17 услуг таможенного направлений. На сегодняшний день из 43 государственных услуг 39 (или 91%) переведены в электронный формат.