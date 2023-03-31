Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2023

Прямая трансляция с конференции о технологиях в сфере торговли в Алматы.

Сегодня в Алматы проходит ежегодная конференция PROFIT Retail Day 2023. На мероприятии гости и спикеры обсудят возможности современных технологий в ритейле и сфере услуг.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Потребительские тренды в мире и в Казахстане. Мадина Сейсенгалиева, коммерческий директор NielsenIQ Kazakhstan.

9:50 — E-com Qazaqstan 2023. Игорь Василюк, директор по развитию, Группа компаний «Меломан».

10:10 — Ритейл сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Топ-5 облачных сценариев для retail и e-commerce. Сергей Сорокин, директор по развитию бизнеса Yandex Cloud.

11:10 — Технологический прорыв: как перезагрузить бизнес-процессы с помощью ЭДО. Кейсы. Тимур Марусяк, коммерческий директор Docrobot; Ляззат Аязбаева, руководитель управления контроля и аудита ТОО «Magnum E-commerce».

11:30 — Перерыв

12:00 — Геотехнологии эффективного бизнеса. Кейс Х5 Group. Юлия Латыпаева, менеджер по развитию бизнеса API Яндекс Карт; Сергей Балалаев, директор по развитию бизнеса API Яндекс Карт.

12:20 — Как облегчить себе жизнь и улучшить отношения с партнерами с помощью портала поставщика. Евгений Щербинин, генеральный директор ТОО «Prime Source»; Анна Мухаметзянова, директор по промо и ценообразованию ТОО «Magnum Cash & Carry».

12:40 — Искусственный интеллект в розничной торговле. Умное управление спросом. Василий Замолотов, технический директор ТОО «РИД Менеджмент Консалтинг».

13:00 — Обеденный перерыв

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Логистика в e-commerce. Последние тренды и важный выбор: in-house или outsourced. Кристина Морева, старший менеджер, лидер направления e-commerce, Мырза Сокуров, директор, лидер практики «Транспорт и Логистика» в регионе Евразия, PwC Казахстан.

14:20 — Куда расти рынку доставки? Опыт Office Expert. Руслан Мукашев, генеральный директор Office Expert.

14:40 — Кадры. Деньги. Персонал: как решить проблему текучести линейных сотрудников. Магзум Толеш, CEO Easy Tap.

15:00 — Применение Data-Driven подхода на примере формирования ассортимента сети и филиалов. Антон Головин, экс-директор по аналитике DNS-Shop.ru.

15:20 — Быстрее пули: от шоу-рума вакансий до цифровой экосистемы. Игорь Заболотских, CEO YOKO; Диляра Спанбекова, операционный директор Jumis Bar.

15:40 — Додо Пицца — компания киборг. Константин Тарасов, партнер-франчайзи в Казахстане и Чехии, Dodo Pizza.

16:00 — Satu.kz — особенности развития и работы с партнерами. Максим Мельник, генеральный директор Satu.kz.

16:20 — Три кита электронной коммерции. Игорь Мелех, Product lead Ozon.

16:40 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.