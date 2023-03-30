Посылки из зарубежных интернет-магазинов будут приходить быстрее

Казпочта наладит сотрудничество с Omniva и Cainiao Europe Parcel Network.

Казахстанцы, покупающие товары на онлайн-площадках, ожидают свои заказы очень долго. А в случае с Amazon — еще и сталкиваются с дорогой доставкой. Например, доставка посылки с Amazon будет стоить порядка 75 долларов, а с Aliexpess — идти 30 дней или дольше. В Казпочте решили бороться с этой проблемой.

«У многих казахстанцев, покупающих товары на таких онлайн-площадках, как Amazon, Aliexpress и др. есть общая боль. И мы в Казпочте о ней знаем. Сейчас мы работаем над улучшением сервиса с помощью наших партнеров. Во время саммита „Лидеры логистики“ я встретилась и обсудила будущее сотрудничество с Мартом Маги, председателем правления Omniva, и Деннисом Ли, генеральным менеджером Cainiao Europe Parcel Network. В рамках партнерства с эстонской почтой Omniva мы договорились улучшить сервисы доставки для жителей Казахстана. Это касается посылок с Amazon, а также снизить сроки доставки и стоимость доставки до 7-9 долларов», — рассказала председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова.

С компанией Cainiao глава Казпочты договорилась улучшить сервисы доставки в Казахстан с таких маркетплейсов, как Alibaba, Aliexpress, Lazada и другие. Ожидается, что все это станет возможным уже в этом году.