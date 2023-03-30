Справки о пенсионке и социальных выплатах: новые госуслуги через Kaspi.kz

Почти 10 миллионов казахстанцев посещают раздел «Госуслуги» в суперприложении Kaspi.kz.

В приложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы» теперь можно получить справки о пенсионных отчислениях, о выплатах пенсий и пособий, о социальных отчислениях.

«Мы продолжаем помогать государству делать доступ к государственным услугам еще более простым и удобным для казахстанцев. Теперь наши любимые клиенты могут получить онлайн прямо в суперприложении Kaspi.kz информацию о своих пенсионных отчислениях в ЕНПФ, о социальных выплатах, пособиях и пенсиях. Это результат совместной работы Министерства труда, Министерства цифровизации, АО „НИТ“ и нашей команды. Мы благодарны государственным органам за успешное сотрудничество во благо казахстанцев и постараемся дальше радовать наших любимых клиентов новыми инновационными сервисами», — отметил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

«Работа по расширению доступности услуг, в том числе по их выводу в приложения банков второго уровня, ведется на постоянной основе. Так, на начало года уже было реализовано шесть услуг социально-трудовой сферы, которые предоставлялись через приложения. Теперь же появилась возможность выдавать справку о получаемых пособиях, пенсионных и социальных выплатах. У населения высокая востребованность в этой информации — более 200 тыс. человек в прошлом году получили сведения по выплатам», — говорит вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

«Мы совместно с заинтересованными госорганами проводим работу по выводу популярных госуслуг на платформы и приложения банков второго уровня. Сегодня уже более 15 госуслуг доступны в банковских приложениях, в том числе — перерегистрация автотранспорта, регистрация ИП, назначение пособий по уходу и рождению ребенка и т. д. Также через платформы банков можно воспользоваться цифровыми документами. Все это повышает доступность госуслуг и позволяет гражданам получать государственные услуги здесь и сейчас», — добавил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Раздел «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz ежегодно посещает почти 10 млн казахстанцев. Прямо со смартфона можно зарегистрировать ИП, получить водительские права, перерегистрировать авто, оформить свидетельство о рождении ребенка, получить пособия на детей и другие государственные услуги онлайн легко и просто.