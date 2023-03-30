Сельские жители смогут получать государственные услуги в отделениях Казпочты

Это позволит сэкономить сельчанам время и деньги, которые не придется тратить на дорогу в районы и города, стимулировать работу сельских отделений и повысить их рентабельность.

АО «Казпочта» совместно с НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» запустили пилотный проект в Алматинской, Павлодарской и Акмолинской областях. Теперь жители этих регионов смогут получить около 27 услуг в сельских почтовых отделениях, передает Liter.kz.

В числе услуг — оформление некоторых видов пособий, документы на специальные услуги для людей с инвалидностью, регистрация по месту жительства, получение архивных справок или копий архивных документов и так далее. Это позволит сэкономить сельчанам время и деньги, которые не придется тратить на дорогу в районы и города, стимулировать работу сельских отделений и повысить их рентабельность.

«Работа по открытию точек доступа (СОПС) к госуслугам и госорганам (е-Оtinish) — это базовый проект, который позволит не только гарантировать доступность госуслуг для сельских жителей, но и популяризовать цифровые сервисы и иные возможности. В этом году откроется около 100 таких точек, в дальнейшем планируется охватить около двух тысяч СОПС», — объяснил министр цифрового развития Багдат Мусин.

Сейчас Казпочта проводит организационно-подготовительную работу и настраивает методологические и интеграционные процессы. На подготовительном этапе протестирована система ЦОН, изучены алгоритм и порядок оказания государственных услуг. Кроме того, 50 операторов сельских отделений обучили работе в инфокоммуникационной системе ЦОН.

«Для многих сельских жителей почта — это единственный источник получения жизненно необходимых услуг. Сейчас мы готовы оказывать государственные услуги в 50 сельских отделениях, в дальнейшем проект будет масштабироваться. Планируем довести до двух тысяч отделений в сельской местности, где будет обеспечен доступ к государственным услугам», — подчеркнула председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова.