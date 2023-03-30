Приложение для людей с нарушением слуха разработали школьники Актобе

Оно поможет людям находить друзей из разных стран и общаться с ними.

В разных странах люди говорят на различных языках жестов. Всего таких языков более 300. Это становится проблемой для пользователей Сети — они не понимают друг друга. Выход нашли актюбинские школьники. Они разработали приложение, которое способно объединить слабослышащих людей разных стран. В приложении есть чат для текстовых сообщений и функция видеозвонка, передает Zakon.kz.

Во время видеовызова искусственный интеллект автоматически распознает язык жестов одного пользователя и переводит его на язык другого. Перевод отображается на экране при помощи анимации. Кроме того, есть функция «субтитры».