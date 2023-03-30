Казахстанские ІТ-стартапы признаны лучшими в Центральной Азии

В Бишкеке состоялась церемония награждения Central Asian Tech Awards 2023, где были объявлены имена победителей.

В трех номинациях из семи лучшими стали казахстанцы. Они получили главный приз — поездку в Кремниевую долину США. Всего на участие в конкурсе Central Asian Tech Awards, который проходил в рамках Центрально-Азиатского технологического форума, поступило 114 заявок, в том числе 39 из Казахстана. Казахстанские стартапы, победившие в конкурсе, являются участниками Astana Hub.

Networks Energy стал «прорывом года в Центральной Азии» за разработку IT-платформы для оформления железнодорожных перевозок и автоматизации бизнес-процессов железнодорожной отрасли, которая оказала значительное влияние на технологический сектор всего региона. Теперь благодаря этой компании Казахстан обладает уникальным продуктом, позволяющим автоматизировать процессы железнодорожных перевозок без привязки к лицензиям и решениям технологических гигантов.

«Для нас огромная честь получить признание со стороны всех ІТ-технопарков Центрально-Азиатского региона. Получение награды подчеркивает важность продолжения усилий Networks Energy для трансформации Казахстана в региональный транспортный и цифровой хаб. Наша команда будет и далее придерживаться своей миссии по разработке и внедрению передовых технологий в логистическую отрасль региона», — сказал Бахыт Ержанов, CEO Networks Energy.

В номинации «IT педагог года в Центральной Азии» лучшим признан казахстанский разработчик, изобретатель и учитель Рустем Ермеков. В 2021 году он вошел в список Forbes 30 under 30 и также выиграл грант от фонда Саби за свою разработку QBIT — казахстанский набор для робототехники.

«Я в сфере образования около 6 лет. Работаю на энтузиазме — верю в идею, что все проблемы мира можно решить, если дать правильное образование, развить критическое мышление. Сейчас занимаемся разработкой различных образовательных решений. Один из основных наших продуктов — это QBit, набор для обучения детей STEM инженерии, робототехнике и программированию. Также скоро выйдет наша мини цифровая лаборатория micro: lab», — поделился планами Рустем Ермеков.

Red_mad_robot central asia, который также представлял Казахстан, выиграл в номинации «Самая быстрорастущая ИТ-компания — Экспорт — аутсорсинг ИКТ-услуг за рубежом». Компания занимается разработкой цифровых платформ финансовых и нефинансовых сервисов для универсальных банков с бизнес-направлениями на малый и средний бизнес.

В жюри конкурса Central Asian Tech Awards 2023 вошли лидеры Парка высоких технологий Кыргызстана, Astana Hub, IT Park Узбекистан и другие эксперты IT-индустрии Центральной Азии.

Центрально-Азиатский технологический форум, в рамках которого проходил Central Asian Tech Awards, состоялся в Кыргызстане и объединил на своей площадке более 50 ІТ-компаний и 600 участников из Центральной Азии, Японии, Германии, Южной Кореи и США.