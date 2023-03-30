Токаев призвал усилить цифровизацию правительства

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время выступления на открытии первой сессии парламента VIII созыва раскритиковал работу членов правительства.

В своем выступлении Глава государства затронул основные изменения в общественно-политической жизни страны за прошедший год. Он отметил, что реализуемые реформы базируются на формуле «сильный Президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

«Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между правительством и администрацией Президента. Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо», — заявил Президент.

Президент призвал вновь избранных депутатов сообща работать в интересах страны и заявил, что курс на преобразования будет продолжен. При этом, критически важным фактором эффективности системы государственного управления выступает цифровизация, добавил Токаев.

«Помимо развития инфраструктуры электронного правительства нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти. Электронный парламент и маслихаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти. Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных», — сказал Касым-Жомарт Токаев.