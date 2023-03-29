Россия отменит роуминг c Казахстаном

Соответствующий запрос направила Евразийская экономическая комиссия в адрес крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России/

Россия отменит международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году. ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств-членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, а также сведения о полученных доходах, передает Sputnik.

«К запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно ей операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества на своих сетях», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Телекомкомпании должны разработать правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов до конца 2024 года. Операторам нужно снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС к I кварталу 2025 года.