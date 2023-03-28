Цифровые инициативы госорганов обсудили в правительстве

В Казахстане планируется запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру электронного правительства.

Эти и другие темы рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что на сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году. Среди них — оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат. Реализация этих инициатив направлена на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, освободив их от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на ожидания в очередях.

Вместе с тем, планируется запустить цифровую очередь на получение жилья, реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн, обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении, информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе, запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое. Также обсуждался вопрос работы с данными как ключевым элементом для дебюрократизации, исключения необходимости запроса различных сведений у граждан.

Премьер-министр одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.

На заседании, кроме прочего, рассмотрели ход оцифровки земельных отношений. В рамках этой работы запланирован поэтапный запуск Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), на базе которого будет реализована публичная кадастровая карта земельных ресурсов и электронная торговая площадка. Алихан Смаилов поручил Минсельхозу пересмотреть подходы к организации процесса оцифровки сельскохозяйственных земель.

В ходе совещания также обсуждались меры по обеспечению регионов РК широкополосным доступом к интернету и технические вопросы развертывания сети 5G, рассмотрены подходы к цифровой трансформации госуправления на основе качественно структурированных данных.

Премьер-министр поручил определить эталонные базы и приоритетные данные для отрасли. МИИР РК необходимо создать эталонную базу всех видов транспорта, что, как ожидается, будет реализовано до конца текущего года.