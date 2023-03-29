Ряд цифровых сервисов для граждан и бизнеса запустят в Казахстане

66 цифровых инициатив планируется реализовать в текущем году.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил, что среди разрабатываемых предложений будет оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат, передает Zakon.kz.

Также в разработке — цифровая очередь на получение жилья, заключение трудовых договоров онлайн, таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении, уведомления для граждан о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе, сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.

Эти меры избавят казахстанцев от необходимости ходить по разным инстанциям и тратить время в очередях.