Финалисты IT-конкурса Samsung создали устройство в помощь незрячим

Для команды Mavericks стартап-соревнование Solve for Tomorrow, которое Samsung организует в Казахстане ежегодно, стало возможностью кардинально изменить жизнь людей с нарушениями зрения.

Три казахстанских школьника, Максим Сурин, Виктор Кахно и Дени Мирхаят, приняли участие в конкурсе Solve for Tomorrow (SFT) в 2021 году. С помощью менторов, которые научили их придумывать и разрабатывать стартапы, ребята представили жюри проект — специальную каску для незрячих и слабовидящих людей.

Их разработка — эффективное решение со встроенной сверточной нейронной сетью, которая распознает различные объекты в общественном пространстве и определяет местоположение каждого из них. Так, например, каска идентифицирует людей, автобусы, автомобили, поезда, дорожные знаки и светофоры, чтобы пешеход, который не может видеть, имел возможность лучше взаимодействовать со внешним миром. Устройство дает подсказки в наушники через щелчки различной тональности. Ребята признаются, что хотели помочь людям, зависимым от чужой помощи, стать самостоятельнее и не зависеть от проводников и собак-поводырей.

В финале SFT проект команды Mavericks выиграл приз в размере 450 тысяч тенге. Но самым ценным приобретением начинающих стартаперов, как они признались, стали уникальные знания и навыки, которые ребята получили благодаря участию в конкурсе от Samsung.

«В первую очередь — это, несомненно, опыт. Мы пока еще являемся школьниками, но уже на уровне с предпринимателями, которые имеют определенную выручку, годовые обороты очень хорошие», — говорит Максим.

Дени, в свою очередь, рад, что во время участия в Solve for Tomorrow он научился анализировать рынок и познакомился с большим количеством интересных людей.

«Прежде всего, я думаю, SFT дал мне понимание того, чем я буду заниматься в будущем», — сказал он.

Дальнейшие успехи команды Mavericks были более чем впечатляющими: они выиграли на IT-конкурсе от компании Beeline миллион тенге, на Astana Hub Battle 2023 — 10 тысяч долларов, а на школьном конкурсе по предпринимательству им присудили четыре гранта на учебу в Университете Нархоз.

Менеджер социальных проектов Samsung Electronics Central Eurasia Берик Умаров отметил, что проект SFT вдохновил многих казахстанских школьников на профессиональное развитие в IT-индустрии — они выполняют сложные комплексные задачи, связанные с программным обеспечением и «железом».

«Участники нашего конкурса видят, что их труд приносит впечатляющие результаты и может потенциально улучшить жизнь многих людей — это мощный стимул», — считает Берик Умаров.

Solve for Tomorrow — это глобальная программа, в рамках которой молодые стартаперы по всему миру решают насущные проблемы с помощью креативных идей и современных технологий. В Казахстане конкурс ежегодно собирает сотни заявок от старшеклассников из разных городов. Каждый раз молодые изобретатели предлагают самые разнообразные идеи: борьба с отходами, инициативы по охране или улучшению экологии, а также социальные проекты. Организаторы конкурса дают возможность реализовать эти идеи в жизнь и сделать их по-настоящему нужными и полезными. Конкурс проводится в партнерстве с частным благотворительным фондом «Аяла», также конкурс поддерживают Министерство просвещения и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Samsung поддерживает кандидатуру города Пусан в качестве места проведения всемирной выставки Expo 2030.