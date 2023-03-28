Яндекс Плюс начинает формировать региональный хаб в Алматы

Руководителем Яндекс Плюса в странах Центральной Азии назначен Александр Фролов.

Яндекс Плюс сообщает о расширении международной команды и формировании регионального кластера в странах Центральной Азии, где Казахстан станет фокусным регионом. Головной офис кластера будет расположен в городе Алматы.

Локальный хаб позволит продолжать инициативы Плюса по развитию продуктового наполнения подписки сервисами, способными сделать жизнь пользователей в Казахстане удобнее и интереснее, работу по расширению библиотеки контента Кинопоиска проектами казахских режиссеров и локализации фильмов и сериалов на казахский язык, а также поможет способствовать найму местных кадров.

Главой Яндекс Плюса в Центральной Азии назначен Александр Фролов. Он приступил к новым обязанностям в марте 2023 года. Ранее Александр Фролов отвечал за создание мобильного и smart TV направлений в СТС Медиа. Затем руководил портфелем цифровых продуктов в казахстанской компании BTS Digital, где занимался созданием национальной цифровой экосистемы. В последние несколько лет, до прихода в Яндекс Плюс, Александр Фролов управлял цифровыми активами субхолдинга «НСТ» (семейство телеканалов МАТЧ!).

Приоритетными задачами нового руководителя Яндекс Плюса в макрорегионе станут стратегическое развитие бизнеса, усиление позиций на рынке, а также укрепление связей с местными партнерами.

Яндекс Плюс — это мультисервисная подписка на различные услуги и продукты от Яндекса, которая помогает пользователям получать больше удовольствия от жизни каждый день. Яндекс Плюс в Казахстане включает в себя доступ к Кинопоиску, Яндекс Музыке, Букмейту, а также программу лояльности в сервисах Яндекс Go, Яндекс Афиша и Яндекс Еда. Количество подписчиков Плюса в мире составляет более 20 миллионов человек.