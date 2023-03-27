PROFIT Cloud Day 2023: В Казахстане заметна повышенная облачность?

Кто и как внедряет облачные технологии, а также причины, почему бизнес до сих пор не решается их использовать, и что с этим делать — все это обсудили на очередной «облачной» конференции в Алматы.

16 марта в Алматы состоялась 7-я ежегодная конференция PROFIT Cloud Day 2023. На мероприятии гости и спикеры обсудили использование облачных технологий для бизнеса, реалии и существующие проблемы использования облаков и больших данных в Казахстане, а также необходимые меры по защите в облаке.

Текущую ситуацию с облачными системами в Казахстане представила в своем докладе Светлана Черненко, глава представительства IKS-Consulting в РК. Она отметила значительный рост, который наблюдается на рынке, и сделала несколько прогнозов. iKS-Consulting ожидает, что за пять лет рынок увеличится примерно в три раза, до 72, 5 млрд тг.

«По итогам 2022 года мы оцениваем рынок облачных вычислений в Казахстане в 23,7 млрд тг. Это сумма серьезная и внушительная, и те, кто внимательно следит за мероприятиями Profit Cloud Day и помнит предыдущие конференции, может удивиться, как же мы так серьезно и резко возросли. Для сравнения — в 2017 году речь шла о 2,4 млрд тг. Сразу поясню, что в этом году мы слегка изменили методологию учета — ранее не учитывались государственные затраты на облака. Но это тот же рынок, и обходить его уже нельзя, тем более что государство у нас является флагманом цифровизации, и основной объем в облачное потребление вкладывают именно государственные и квазигосударственные компании», — говорит Светлана Черненко.

Рустем Бигари, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства, рассказал, как сегодня государство подходит к использованию облачных сервисов, и что включает в себя Единая архитектура государственных данных.

«Новый подход к цифровизации в государстве сегодня — это переход от „ведомственных колодцев“ к домену. Базовые принципы построения архитектуры, основанной на доменах, включают „дедупликацию“ мастер-данных электронного правительства, переиспользование бизнес-процессов между органами госуправления в рамках одной предметной области, обеспечение связанного клиентского опыта за счет объединяющих элементов платформы электронного правительства, единый архитектурный контроль и разумный уровень децентрализации доменов в зависимости от сферы госуправления», — поделился Рустем Бигари.

Что касается структуры облачного рынка в РК, то по типу услуг наибольшая доля приходится на IaaS/ PaaS, по модели предоставления — частное облако лишь немного превалирует над публичным (соотношение порядка 60/40). По мнению аналитиков, это обусловлено в первую очередь тем, что многие компании все еще предпочитают собственные центры обработки данных. Кто-то — из-за дороговизны зарубежных сервисов и трафика, а кто-то — из-за законодательства, запрещающего размещение персональных данных на зарубежных серверах.

Так, например, Евгений Щербинин, генеральный директор ТОО «Prime Source», в своем выступлении отметил, что одной из причин избыточных расходов на IT-ресурсы является тот факт, что порядка 40% выделенных ресурсов и сервисов попросту не используются, а реальное потребление ресурсов составляет лишь 30% от выделенных параметров. Объяснение такой ситуации — в том, что обычно инфраструктура приобретается с расчетом под пиковые нагрузки, которые, по факту, могут возникнуть лишь один раз в месяц или даже в год.

И несмотря на озвученные выше положительные прогнозы по росту рынка, Светлана Черненко, а также другие участники панельной дискуссии, прошедшей в рамках PROFIT Cloud Day 2023, отметила недостаточное «качество» рынка казахстанских облачных услуг.

По мнению экспертов, для успешного развития рынка ЦОД и Cloud в Казахстане, необходимо создать благоприятные условия для частных инвестиций в отрасль, обеспечить равный доступ игроков рынка к инфраструктуре связности, популяризировать сервисную модель использования ИТ-услуг и совершенствовать физическую инфраструктуру ЦОД для обеспечения должного уровня функционирования облачных сервисов. Безусловно, все это предполагает наличие сильных игроков, способных конкурировать глобально. Именно вышеперечисленные меры позволят обеспечить количественный и качественный рост рынка ЦОД и облачных сервисов в стране.

Инфраструктура и платформы

Компания Prime Source предложила свой аналог зарубежным облачным платформам, презентовав на PROFIT Cloud Day 2023 свое новое решение — платформу Prime Cloud. Она включает целый набор сервисов — от хранения данных до инструментов разработки в облаке.

«Принцип Prime Cloud — это ЗОЖ/ ПП в IT. Мы предлагаем точный расчет стоимости, потребление только необходимого количества облачных ресурсов, Self service, быстрый time 2 market, быструю и качественную поддержку, широкую палитру эффективных инструментов управления и администрирования», — рассказал Евгений Щербинин.

Еще один поставщик отечественных облачных решений — компания Казтелепорт — предоставляет заказчикам сервис виртуальной инфраструктуры, готовые ресурсы в облаке. О том, как это можно реализовать и какие опции доступны клиентам, рассказал Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж АО «Казтелепорт»: «Сегодня Казтелепорт — это 6 ЦОД в трех городах Казахстана. Мы создали первое облако на базе OpenStack в Казахстане. Заказчикам обеспечен доступ к ресурсам „по одному клику“, возможность самостоятельно создавать виртуальные сети, маршрутизаторы, дисковые устройства. При этом платформа OpenStack самостоятельно внедряет полученные изменения на низком уровне и обеспечивает интеграцию с различным сетевым оборудованием и системами хранения данных. После настройки сетей пользователям доступна возможность создавать виртуальные серверы из заранее заданных образов виртуальных серверов».

Продолжая тему казахстанских инфраструктурных провайдеров и их продуктов, выступил Александр Перепелов, технический директор ТОО «QazCloud». Компания входит в Samruk Kazyna и было основано по рекомендации McKensie по развитию облачных сервисов в группе компаний Фонда. Облако QazCloud было сформировано в 2018 году, а в 2019 — получена лицензия на ОЦИБ. В 2021 году состоялся запуск в эксплуатацию первой очереди ЦОД QazCloud, в 2022 году — второй. Также построено оптическое кольцо с заведением оптики в здания ключевых заказчиков, создание облака в ЦОД QazCloud.

«На 2023 год запланирована реализация проектов гео-резервирования, расширение состава услуг ОЦИБ, запуск электронного магазина, проект „Горизонтальный мониторинг“», — поделился Александр Перепелов.

Презентацию о том, чем облако может помочь бизнесу, какие плюсы и минусы есть у частных облаков, показал Василий Белов, старший вице-президент ITGLOBAL.COM. Компания имеет восемь дата-центров в семи странах, является первым в странах СНГ сервис-провайдером VMware, а по всему миру обслуживает более двух тысяч корпоративных клиентов. На конференции представитель ITGLOBAL.COM показал флагманское решение компании — Elastic Private Cloud, кастомизируемое частное облако, в котором можно реализовать различные потребности заказчиков.

«В Казахстане облачные решения ITG представлены сервисами VMware Private& Public Cloud, Click& Buy облако, vStack Public Cloud, Кластер с GPU (A16), S3 (Minio), а также несколькими партнерскими облачными провайдерами. Так, например, Enterprise-виртуализация обеспечивается ЦОД уровня TIER III с плановой доступностью 100% и гарантированной доступностью 99,982%. Это производительная архитектура без единой точки отказа», — отметил Василий Белов.

Спикер также представил несколько кейсов по переходу в облако. Среди успешных проектов — наращивание инфраструктуры с помощью частного облака для одного из банков. На данный момент проекту уже больше года, и он стабильно растет. Изначально банк размещал в облаке ITGLOBAL.COM 750 систем VDI, а на данный момент их количество выросло до 3000.

При этом эксперты отмечают — частное облако может быть не самым лучшим выбором для некоторых компаний ввиду сразу нескольких причин. Немаловажная среди них — достаточно большие затраты на эту услугу. Вместе с тем публичные облака подходят не всем компаниям как минимум по соображениям безопасности. Решением может стать гибридное облако. О том, какие преимущества может дать бизнесу такой подход, рассказал Айдар Оспанбеков, архитектор облачных решений PS Cloud Services.

«Гибридное облако имеет максимальный потенциал и дает контроль над конфиденциальными данными. Также оно обеспечивает гибкость и масштабируемость, экономичность, улучшенное управление рисками. При этом заказчикам доступны модернизация инфраструктуры и аварийное восстановление. Администрирование может осуществляться как собственными силами заказчика, так и инженерами PS Cloud. А дополнительно к гибридному облаку наши клиенты могут получить такие сервисы, как Managed Kubernetes, балансировщики нагрузки, базы данных as a Service и облачное объектное хранилище S3», — поделился спикер.

Тем не менее, и публичные облака способны принести бизнесу немалую пользу. О том, как строятся истории успеха и в чем состоят преимущества Yandex Cloud, рассказал Малик Исламов, глава представительства Yandex Cloud CIS.

«Платформа Yandex Cloud — это единый хаб новых технологий. Она объединяет инструменты и приложения, платформенные сервисы, инфраструктуру, дата-центры. Всего более 50 облачных сервисов доступно нашим заказчикам. Мы даем сочетание проверенных сервисов и платформы для построения нужных конечному пользователю цифровых решений, работаем с локальной валютой и соответствуем налоговым требованиям, обеспечиваем высочайший уровень безопасности», — говорит Малик Исламов.

Стоит отметить, что Yandex Cloud совместно с АО «Казахтелеком» проводит масштабное исследование рынка облачных сервисов и технологий в Казахстане. Опрос предлагают пройти руководителям IT-направлений тех компаний, кто использует облачные сервисы. Все, кто заполнит опросник, получат в подарок грант в размере 15 000 тенге на оплату любых сервисов Yandex Cloud.

Продолжил тему пользы облачных технологий для казахстанского бизнеса Владислав Кирилин, архитектор VK Cloud. В арсенале компании сегодня — виртуальные сервера и сети, объектное хранилище, Кластеры Kubernetes, базы данных в облаке, графические адаптеры и машинное обучение, а также обработка и анализ больших данных.

«Бизнесу требуется от инфраструктуры скорость, адаптивность, измеримость и эластичность. Именно облака соответствуют всем этим требованиям. Облако — это самая эффективная парадигма, а VK Cloud — ваш локальный поставщик сервисов по запросу. Мы поможем вам построить отказоустойчивую cloud-native архитектуру, которая позволит вашему проекту расти быстрее, обеспечим индивидуальный подход и полноценное внедрение, предоставим экспертную техподдержку в реальном времени и обучение команд новым подходам», — рассказал Владислав Кирилин.

Еще одно облако, теперь уже отечественное, представил Турар Оспанов, директор по развитию новых решений Beeline Казахстан. Он рассказал о BeeCloud и сервисах, реализованных в рамках облака — Azure Express Route и Azure Stack HCI.

«Azure ExpressRoute — это надежное решение для создания закрытых соединений между центрами обработки данных Azure и локальной инфраструктурой или в среде с совместным использованием ресурсов. Услуга подключает локальную IT-инфраструктуру к облачной сети Microsoft через высокоскоростной выделенный канал. Возможно подключение как к инфраструктуре Azure, так и к облаку Microsoft 365. При этом время отклика составляет менее 100 мс. Azure Stack — это наземное дополнение к облачной платформе Azure. Решение позволяет создавать гибкую и гибридную среду под нужды заказчика», — говорит Турар Оспанов.

Тему того, как же перейти в облака и на что стоит обратить внимание, в своем выступлении осветила Назгуль Таимова, директор Elcore Distribution Kazakhstan. Elcore пришел в Казахстан в 2018 году, сразу обозначив свой приоритет — развитие дистрибуции облачных сервисов. Сейчас Elcore является первым в СНГ провайдером с пятью ТОП-облаками. По сути, это стратегия мультиоблака, где заказчикам доступны сервисы VMware, Alibaba Cloud, Microsoft, Google Cloud и AWS.

«Мы помогаем нашим заказчикам провести аудит готовности к облаку, проводим развернутый анализ инфраструктуры, составляем план миграции и бюджетирование. По итогу работы клиенты получают полный сценарий для миграции или развертывания гибридного решения. Elcore также готов помочь организовать локальный документооборот, предоставить техподдержку и персонального менеджера, обеспечить консалтинг в процессе внедрения и миграции. Мы проводим пилоты и воркшопы, даем доступ к тестированию, обучаем технических специалистов и пользователей», — выступила Назгуль Таимова.

О том, какие возможности на пути к цифровой трансформации может предоставить один из крупных мировых облачных провайдеров, Google Cloud, участники конференции смогли узнать напрямую у представителя компании. На PROFIT Cloud Day 2023 выступил Николай Чобану, инженер по работе с партнерами Google Cloud: «Google Cloud управляет надежной и безопасной высокопроизводительной частной сетью передачи данных планетарного масштаба. На нее приходится 25% всего интернет-трафика. Она обладает высокой надежностью, скоростью и масштабируемостью. Это 23 центра обработки данных с географическим охватом 35 регионов. Облачная платформа Google объединяет многие компоненты нашей инфраструктуры как услуги под одной крышей. Среди этих компонентов — облачные вычисления, базы данных и их хранилища, Big Data, машинное обучение, безопасность, инструменты для разработчиков и многое другое».

Еще один крупный мировой игрок, компания Huawei, представила на конференции сразу два своих продукта. Никита Орешкин, технический директор подразделения ИТ-решений рассказал о возможности построения облаков корпоративного класса, а Евгений Каазик, эксперт по инфраструктурным решениям дата-центров, показал преимущества быстровозводимых ЦОД Huawei уличного исполнения.

На сегодняшний день Huawei является одним из ведущих мировых поставщиков IT-инфраструктуры и интеллектуальных устройств. Помимо мобильных, фиксированных и транспортных сетей компаний предлагает центры обработки данных, M2M решения, частные и корпоративные сети, платформы Big Data, а также системы хранения данных.

«Что касается облачных ЦОД, Huawei готова предоставить заказчикам полный стэк ПО для построения облака, а также оборудование корпоративного класса и инженерную инфраструктуру. Huawei Cloud Stack предлагает более 90 облачных сервисов, охватывающих 12 категорий. Сегодня самый ценный ресурс — больше не нефть, а данные. Именно они являются ключевым фактором производства в цифровой экономике. Объем данных растет из года в год. Новые цифровые сервисы требуют большой емкости, гибридной рабочей нагрузки и многопротокольного взаимодействия. А там, где есть данные, есть и потребность в системах хранения. Продукты для хранения данных от Huawei полностью удовлетворяют различным сценариям, мы готовы предложить полный портфель решений для хранения данных. А Huawei Cloud Stack обеспечит бесшовный опыт работы в публичном облаке и On-Premises. При этом Huawei Cloud Stack обладает мультисервисной облачностью, многомерной надежностью, обеспечивает комплексный мониторинг и отчетность, а также прост в использовании», — подчеркнул Никита Орешкин.

Если же говорить о быстровозводимых ЦОД Huawei уличного исполнения, то линейка производителя включает несколько решений, среди которых — мини и малый ЦОД (FusionModule500 и 800), однорядные, двухрядные и контейнерные решения (FusionModule2000H, FModule2000/5000, FusionModule1000A), а также ИБП, АКБ и PDU, разрядные кондиционеры и холодильная установка непрямого охлаждения.

«Huawei предлагает решение для быстрого внедрения с высочайшим качеством и надежный конструктив для долговечности при эксплуатации. Наши конструкции обладают сейсмозащитой, пыле- и водо-защитой, огнестойкостью. При этом время развертывания составляет на 50% меньше, чем у традиционных ЦОД. А для управления ЦОД реализовано решение iManager NetEco6000, которое повышает надежность операций эксплуатации и техобслуживания, а также оптимизирует работу. Это решение управляет средними, гипермасштабируемыми и распределенными центрами обработки данных, позволяет принимать решения для оптимизации энергоэффективности и сокращать операционные расходы ЦОД», — рассказал Евгений Каазик.

Тему моделирования центров обработки данных и этапы, которые предстоит пройти в этом процессе, осветил Игорь Беспрозванных, ведущий инженер по слаботочным системам Genesis Engineering Project management Corporation. Он в подробностях описал этапы строительства ЦОД и сложности, которые могут возникнуть, предложив несколько действенных решений для них.

«ЦОД — это совокупность технологий. Соединить их воедино — непростая задача. Готовой технологии для ЦОД нет. Решение одно — проверять свои идеи, проверять через моделирование», — отмечает спикер.

Любопытную тему поднял Николай Королев, директор ТОО «Амперэль». Он выступил с презентацией на тему о том, почему Edge Computing лучше облаков, и рассказал, какие решения компания Amperel способна предоставить сегодня заказчикам.

«Облака разрабатывались для популярных сервисов (соцсети, почта, базы данных и т. д.), где требования к задержкам не критичны. Для современного бизнеса и промышленности задержки являются главным критерием при выборе архитектуры вычислительного комплекса. И в большинстве случаев попытки сэкономить благодаря большим облакам не увенчались успехом — часто низкая надежность канала напрямую влияла на работоспособность предприятий, — говорит Николай Королев. — А Edge Computing — это граничные вычисления. Вычислительные ресурсы (серверы, СХД, ПО и сетевые подключения) развертываются по периметру предприятия, в непосредственной близости от источников генерации данных или их потребителей. Edge Computing уже проник в коммерческий сектор экономики. Наблюдается устойчивый рост запросов на создание собственных ЦОДов для применения технологий граничных вычислений. Причем в их числе — как компании МСБ, так и крупные предприятия».

Big Data и безопасность

Тема больших данных весьма актуальна в контексте облаков. Не даром ее, так или иначе, затрагивали многие спикеры конференции. Сбор и анализ больших данных могут принести бизнесу значительные преимущества. Тем не менее, структурирование информации, ее хранение и обработка вызывают много вопросов. Как наладить эти процессы наиболее эффективно? Где и как хранить эти данные? Какие решения выбрать? И именно облачные технологии помогут ответить на них.

Александр Прохоров, директор Denodo по продажам в странах СНГ, выступил с докладом на тему «Одна логическая платформа данных для вашего бизнеса», где рассказал о решении Denodo — ведущей платформе для интеграции, управления и доставки данных. Она представляет все возможности логического подхода, чтобы сделать возможными самостоятельные проекты в сферах BI, Data Science, и гибридной/мультиоблачной интеграции данных.

Компания Denodo уже более 20 лет присутствует на рынке управления данными и помогает компаниям любой отрасли работать с данными как с единым ценным бизнес-активом.

«Наша платформа обеспечивает доступ к данным, управление и возможности доставки для самого широкого спектра источников — локальных, в облаке, больших и неструктурированных данных. Denodo может помочь начать использовать все данные в организации, объединить их без физического перемещения, а также решить вопросы безопасного доступа», — подчеркнул Александр Прохоров.

Перенос данных в облако, безусловно, обладает массой преимуществ. Однако нельзя забывать о безопасности. Реальность такова, что чем больше компании и государство идут в облака, тем более активными становятся хакеры. Важно помнить, что потеря или компрометация данных сегодня могут сказаться критически не только на ведении бизнеса, но и на оказании госуслуг населению. Поэтому для того, чтобы снизить риски, важно придерживаться системного подхода. Евгений Зосимов, технический консультант Veeam Software выступил на PROFIT Cloud Day 2023 с обзором Veeam Data Platform, предназначенной для защиты от программ-вымогателей.

«Программы-вымогатели — худший вид возможной катастрофы, с которой может столкнуться организация. По данным Veeam Data Protection Report 2023, 85% компаний испытали по крайней мере одну атаку вымогателей в прошлом году. И лишь 19% компаний смогли восстановиться без оплаты кибер-вымогателям. При этом 33% компаний, которые все же оплатили выкуп, так и не смогли восстановить свои данные. Veeam предлагает комплексный подход к противостоянию программам-вымогателям. Он включает полный контроль над восстановлением, многослойную неизменность, полную мобильность данных, мониторинг и простоту за счет автоматизации. Veeam Data Platform — это проверенное и управляемое восстановление, проактивный мониторинг и аналитика, безопасное резервное копирование и восстановление», — рассказывает Евгений Зосимов.

Кейсы

В рамках PROFIT Cloud Day 2023 спикеры представили несколько кейсов по реализации тех или иных облачных решений в республике.

— Ирина Старкова, руководитель проектного офиса стратегической трансформации АО «Халык Банк», рассказала о реализации проекта «Фабрика данных» и построении аналитической платформы.

— Асем Жикетова, директор по Информационным Службам ТОО «Филип Моррис Казахстан», выступила с докладом о вызовах цифровой трансформации.

— Аида Дарменова, руководитель проекта «Единое хранилище данных города Алматы», показала, как Almaty Data Lake использует данные для разработки проактивных сервисов для жителей города и помогает реализовать принцип Smart City.

— Представители Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева, Ансар Утегенов и Яков Воронков, рассказали о цифровой экосистеме Университета КАЗГЮУ и о тех облачных решениях, которые используются в вузе.

Заключение

Как видим, недостатка в облачных решениях на казахстанском рынке не наблюдается — вендоры и поставщики готовы развивать и предоставлять бизнесу необходимые сервисы. И вполне вероятно, что как раз сейчас настал тот момент, когда количество начнет переходить в качество. Особенно учитывая, что ввиду различных мировых и экономических событий в Казахстан приходят международные игроки, повышая тем самым градус конкуренции.

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Видеозапись конференции: