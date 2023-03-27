Курьерам разрешили применять СНР с использованием мобильного приложения

Это прописано в новом законе.

ИП с видом деятельности «курьерская доставка» вправе применять СНР с использованием специального мобильного приложения с 1 апреля 2023 года.

Такое дополнение предусмотрено в подписанном 20 марта 2023 года законе «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан „О налогах и других обязательных платежах в бюджет“ и закон РК „О введении в действие Налогового Кодекса Республики Казахстан“», передает Учет.kz.

«Специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения вправе применять индивидуальные предприниматели, которые осуществляют вид деятельности курьерская доставка (изменения в подпункт 3) пункта 1 статьи 686-2).».