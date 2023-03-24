В Алматы приехали самокаты Яндекса

Казахстан стал первым международным рынком, где Яндекс запускает сервис аренды самокатов Wind 4.0 собственной разработки.

С 21 марта самокаты Яндекса появились в Алматы. Чтобы добраться до работы без пробок, отправиться по делам в другой район или просто исследовать город, можно забронировать самокат в приложении Яндекс Go, нажав кнопку «Самокаты». Инвестиции в запуск сервиса в Казахстане составят более семи миллионов долларов. В дальнейшем Яндекс планирует расширять инвестиции в развитие кикшеринга.

«В городе будут новые модели самокатов собственной разработки Яндекса. Это первый в мире арендный самокат из магниевого сплава, который используется для производства сверхпрочных изделий, например в авиации. Такое решение делает самокат легче и долговечнее. Кроме того, устройство оснастили не только передними, но и задними амортизаторами и сделали большой дорожный просвет, чтобы передвигаться было комфортно даже по неровной дороге и брусчатке. Большое внимание было уделено безопасности устройства. У нового самоката широкая, но короткая платформа. За счет этого на нем удобно ездить одному, но практически невозможно вдвоем. Так поездки будут безопаснее. Руль стал шире, что сделало самокат более устойчивым, а радиус поворота значительно уменьшился. Благодаря этому будет удобнее разворачиваться на узких улицах. А встроенные поворотники помогут заранее предупредить о маневре на дороге», — рассказали в компании.

До первой поездки пользователю будет доступна инструкция о том, как кататься безопасно. В людных местах, например в парках или рядом со школами, самокаты автоматически сбрасывают скорость. Эти «медленные зоны» показаны на карте в приложении, скорость там может быть снижена до 15, 10 или 6 км/час. После бронирования дойти до нужного самоката можно будет в течение 10 бесплатных минут. Сама поездка стоит от 49 тенге за минуту. Оплата спишется с карты, привязанной к приложению Яндекс Go.

С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов. Арендовать несколько самокатов можно двумя способами: либо через кнопку «Еще один самокат», которая появится в приложении после брони первого самоката, либо отсканировав QR-код на корпусе самоката. Бронирование самокатов станет доступным после обновления Яндекс Go до последней версии. Арендовать и кататься можно с 18 лет. Жизнь и здоровье пользователей во время поездки на самокате Яндекс Go застрахованы.