Мобильное приложение Sapar доступно для скачивания

Оно предназначено для повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» разработало мобильное приложение Sapar в целях повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи. В настоящее время приложение доступно для скачивания и использования на площадках Google Play и AppStore.

В мобильном приложении доступен функционал постройки маршрута с навигацией, имеется актуальная информация о текущем состоянии автодорог, об открытии/закрытии трасс, объездных дорогах, ремонтных работах, метеоусловиях.

Собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса, которые находятся вдоль республиканских трасс, имеется возможность пополнить баланс за проезд по платным участкам дорог. Предусмотрены также функции быстрого набора колл-центра КазАвтоЖола и возможность сообщить в контакт-центр о ДТП, аварийном участке дороги, помехах при движении.