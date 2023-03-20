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1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили компенсацию государства по депозитам

Компенсация по «Программе защиты тенговых вкладов» составила 10% от наименьшей суммы, которая находилась на депозите за последний год.

20 марта 2023 13:47, Profit.kz
Рубрики: Общество

Более 1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили государственную компенсацию по депозитам. Компания мгновенно перевела деньги, как только государство предоставило компенсацию.

Государственная компенсация по «Программе защиты тенговых вкладов» составила 10% от наименьшей суммы, которая находилась на депозите за последний год. Общая сумма компенсации — 66,4 миллиарда тенге. Средняя сумма компенсации на одного клиента составила около 55 000 тенге.

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