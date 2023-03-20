94% сельчан в Казахстане имеют доступ к интернету

Для сравнения: средний показатель по миру составляет всего 46%.

Государства предпринимают разнообразные меры, чтобы увеличить охват населения интернетом. Особенное внимание уделяется сельской местности, где сложнее обеспечить необходимую инфраструктуру. По итогам 2022 года интернет-охват городского населения в мире увеличился с 78% до 82%, а сельского — с 42% до 46%. Разрыв между сельчанами и городскими жителями в обеспеченности доступом ко всемирной сети остается очень ощутимым, передает Finprom.kz.

В региональном разрезе наименьший разрыв наблюдается в Европе: 91% в городской местности, 83% — в сельской местности. В целом по макрорегионам интернет-охват сельского населения в странах СНГ составил 74%, в Америке — 68%, в Арабском мире — 56%.

Непосредственно в Казахстане обеспечение сельчан интернетом взято на особый контроль и является одной из главных задач развития республики. Напомним: в сельских районах РК проживает более 7,5 млн человек, или 38,2% от общей численности населения.

На текущий момент в РК действует ряд программ по обеспечению сельских жителей интернетом. Одна из ключевых — «250+». Программа реализуется операторами сотовой связи АО «Kcell» (торговые марки Kcell и Асtiv), Тele2/Altel и ТОО «Кар-Тел» (торговая марка Beeline), которые должны обеспечить интернетом села с населением более 250 человек.

К примеру, за 2020–2022 годы Kcell установил 468 базовых станций по обязательным программам и около 550 по собственным программам развития сетей в сельской местности. Компания активно ведет работу по расширению покрытия мобильным широкополосным доступом (МШПД) и улучшению качества связи.

Непосредственно в 2022 году Kcell активировал в сельских населенных пунктах (СНП) 258 базовых станций:

— 35 СНП обеспечено согласно перечню лицензионных обязательств;

— 107 СНП обеспечено покрытием LTE по перечню ВОЛС СНП;

— 45 СНП обеспечено новым покрытием 3G и 3G/4G сверх обязательств;

— в 59 СНП мобильный широкополосный доступ улучшен посредством установки LTE;

— в 12 СНП мобильный широкополосный доступ улучшен посредством установки дополнительных 3G базовых станций;

— в 13 СНП мобильный широкополосный доступ переведен со спутниковой трансмиссии на наземную.

В общей сложности обеспечено доступом к интернету почти 900 тыс. человек с помощью технологии 3G и более 660 тыс. человек с помощью технологии 3G/4G. В 2023 году оператор запланировал обеспечить мобильным широкополосным доступом еще 142 СНП посредством развертывания сети LTE. Сегодня из этого списка сеть LTE активирована в 31 СНП. Компания также планирует развитие сети МШПД в сельской местности по собственной программе на 2023–2024 годы. По состоянию на 6 марта 2023 года базовые станции уже активированы в 7 СНП, в данный момент ведутся работы более чем в 10 СНП.

Реализация программ положительно сказывается на ситуации. Так, по данным Международного союза электросвязи (ITU), проникновение интернета в Казахстане выглядит следующим образом: 94% в сельской местности, 95% — в городской. Это очень высокие и позитивные значения, причем особенно важно то, что особого разрыва между городской и сельской местностями не наблюдается.

Ситуация в РК значительно лучше не только среднемировой, но и по сравнению со странами ЕАЭС, а также многими развитыми странами. Так, в Армении проникновение интернета в селе составляет 90%, в Беларуси — 79%, в России — 78%. В отдельных развитых странах доля пользователей, обеспеченных интернетом в селе, выглядит так: в Швейцарии — 95%, в Японии — 87%, в Италии — 74%, в Канаде — 77%, в Бельгии — 93%, во Франции — 85%.

Для столь быстрого и повсеместного развития сектора операторы связи инвестируют беспрецедентные объемы средств. По итогам 2022 года капвложения в сектор информации и связи увеличились на 39,1% за год, до 178,9 млрд тг — это рекордное значение за всю историю. В многолетней динамике мы видим постепенный рост инвестиционных объемов. Согласно опросу БНС АСПиР РК, основными направлениями инвестиций в секторе связи в четвертом квартале 2022 года являются:

— замена старого оборудования (15%);

— расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов (7%);

— внедрение новых технологий (7%);

— рационализация существующих услуг (5%);

— рационализация материально-технического обеспечения (3%);

— ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов (5%).