Свободу выбора информационных систем пообещали медучреждениям Казахстана

МЦРИАП совместно с Минздравом продолжают работу по созданию государственной платформы eHealth.

Члены Комиссии по демонополизации экономики обсудили меры антимонопольного реагирования на рынке медицинских информационных услуг, передает Kazpravda.kz.

Рассмотрены механизмы предоставления поликлиникам и другим медицинским организациям большей свободы в выборе поставщиков информационных систем. Это в том числе подразумевает устранение технических возможностей для доминирования на рынке какой-либо одной компании. На сегодня медучреждения ограничены в выборе, так как частные компании вправе не предоставлять им уже наработанные базы данных, что побуждает больницы заключать договоры с одними и теми же поставщиками.

Также сообщается, что МЦРИАП совместно с Минздравом продолжают работу по созданию государственной платформы eHealth, в рамках которой планируется сформировать единую базу данных о пациентах с необходимыми медицинскими сведениями.