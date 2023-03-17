Меры по развитию Казпочты рассмотрели в правительстве

Глава компании Асел Жанасова доложила о проводимой работе, текущих показателях и мерах по обеспечению стабильности оказания услуг населению.

Актуальные вопросы деятельности АО «Казпочта» рассмотрели 15 марта на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Участники обсудили предложения по поддержке и дальнейшему развитию национального оператора почтовой связи.

Кроме того, обсуждался ход исполнения поручений по устранению барьеров для перемещения грузового транспорта, в том числе по линии «Казпочты», через пограничный пункт пропуска «Нұр Жолы» на казахстанско-китайской границе.

Премьер-министру доложили, что на сегодняшний день удалось увеличить количество обрабатываемых за одни сутки автомашин: из РК в КНР — рост почти в два раза, из КНР в РК — на 40%. При этом Алихан Смаилов потребовал ускорить административные процессы для получения еще более ощутимых результатов в краткосрочной перспективе.