Lenovo провела в Казахстане форум по цифровой трансформации предприятий

На мероприятии обсудили технологические тренды.

В Казахстане состоялось крупнейшее отраслевое мероприятие Lenovo Day, на котором представители Lenovo, IDC, Intel, Nutanix, Veeam и Red Hat обсудили технологические тренды и меняющийся цифровой ландшафт региона, рассказали делегатам форума из различных компаний из Казахстана и Узбекистана об актуальных инфраструктурных и сервисных предложениях для цифровой трансформации бизнеса, ЦОД, периферийных вычислениях, коммерческих мобильных решениях и новинках ПК для корпоративного сектора.

Пер Овергаард, исполнительный и технический директор Lenovo ISG в регионе EMEA, говоря о технологиях, которые окажут наибольшее влияние на развитие бизнеса в ближайшем будущем, резюмировал: «Бизнес-лидерам следует принять, что будущее — за data-driven решениями. По мере их широкого распространения компаниям придется инвестировать в физическую инфраструктуру. Так как data-емкие технологии требуют быстрой обработки данных в режиме реального времени, улучшения сетевого взаимодействия и уменьшения задержек, то ключевую роль будут играть периферийные вычисления. Lenovo может предложить целую экосистему решений для таких задач».



Пер Овергаард — исполнительный и технический директор Lenovo ISG в регионе EMEA

Альнур Ермагамбетов, генеральный директор Lenovo IDG в Центральной Азии и Азербайджане акцентировал внимание на широком продуктовом портфеле компании: «Это, в первую очередь, персональные компьютеры ThinkPad, Yoga, решения для профессионального киберспорта. В декабре прошлого года в Казахстане мы перезапустили бренд Motorola, а сегодня на этой площадке мы знакомим уважаемых клиентов, заказчиков и партнеров с лучшими комплексными предложениями, объединяющими в себе инфраструктурные, сервисные решения и другие интеллектуальные устройства для бизнеса».

«Lenovo является пионером и предлагает наиболее прогрессивные технологии в области инфраструктурных решений, не забывая и зеленую повестку — это важная часть стратегии нашей компании. Мы, также, осуществляем комплексное сервисное обслуживание. В интегрированных решениях мы видим будущее и уделяем этому особое внимание. Сейчас мы самый быстрорастущий инфраструктурный вендор в мире. И ставим для себя еще более амбициозную задачу — стать номером 1 в этом направлении», — сказал Андрей Кутуков генеральный директор Lenovo ISG в Восточной Европе и Центральной Азии.



Расим Бахши — руководитель отдела продаж группы инфраструктурных решений Lenovo в странах СНГ

Центральная Азия является одним из приоритетных регионов для Lenovo, а Казахстан — это рынок номер один по объемам продаж и качественному присутствию. Об этом рассказал Расим Бахши, руководитель отдела продаж группы инфраструктурных решений Lenovo в странах СНГ: «Многие заказчики и госсектор выбирают конечные устройства и инфраструктурные решения Lenovo. Для нас это важный показатель того, что мы на этом рынке востребованы. Мы будем продолжать здесь работу. Для этого мы наращиваем инвестиции в регион, в ресурсы, вкладываемся в развитие партнерской сети, в открытие регионального склада запчастей, усиливаем сервисное присутствие. Мы уже запустили программу расширенной поддержки Premier Support, а также платформу для партнеров Lenovo 360».