Серика Жумангарина проинформировали о доработках информсистемы субсидирования АПК

С момента начала приема заявок на Gosagro.kz фермеры подали 4 391 заявку.

Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание с участием министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева по вопросам функционирования информационных систем в сфере цифровизации АПК. В частности, были рассмотрены внедрение и наладка единой государственной информационной системы субсидирования (ЕГИСС).

Во время встречи с вице-премьером, прошедшей 2 марта этого года, предприниматели Шымкента рассказали о невозможности подать заявки через Gosagro.kz. Для решения этой проблемы Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства доработать информационную систему субсидирования АПК в кратчайшие сроки. По итогам нескольких раундов обсуждений профильного ведомства и сельхозпроизводителей Шымкента фермеры начали процесс подачи заявок в системе.

Система ЕГИСС разработана для оказания государственных услуг по субсидированию предприятий сельхозсектора в электронном формате. Фермеры подают электронные заявки на субсидирование АПК через портал Gosagro.kz. Каждой заявке присваивается порядковый номер независимо от наличия бюджета, затем она попадает в «Лист ожидания» до ее рассмотрения. В разделе «Реестр заявок» сельхозпроизводители могут отследить статус поданной заявки.

Портал содержит несколько разделов, самый востребованный из них у аграриев — субсидирование ставок вознаграждения.

По данным МСХ, с момента начала приема заявок в системе фермеры по всей стране подали 4 391 заявку на общую сумму 24,5 млрд тенге. Одобрено 270 заявок на 1,3 млрд тенге, отклонено 113 заявок на сумму 796,1 млн тенге. Все данные размещены в свободном доступе на портале.