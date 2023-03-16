Налоговые льготы в Парке высоких технологий КР хотят сделать бессрочными

Закон о ПВТ был принят в 2011 году, согласно ему, налоговые льготы будут действовать 15 лет.

Налоговые льготы в Парке высоких технологий Кыргызстана предлагается сделать бессрочными. Соответствующий законопроект разработало Министерство цифрового развития. Ведомство напоминает, что в ПВТ действует специальный правовой и налоговый режим для экспортоориентированных IT–компаний. Закон о ПВТ был принят в 2011 году, согласно ему, налоговые льготы должны действовать в течение 15 лет, передает Sputnik.

Минцифры предлагает ввести бессрочный режим, который повысит привлекательность парка для зарубежных IT–компаний, в том числе для передислокации в Кыргызстан.

Резиденты ПВТ освобождены от уплаты налога с продаж, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость. Подоходный налог составляет 5% (обычная ставка — 10%). Ставка страховых взносов для работников резидента установлена в размере 12% от среднемесячной зарплаты по стране.