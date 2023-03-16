Какие новые технологии использует АФМ в борьбе с финансовыми пирамидами?

Агентство по финмониторингу внедрило аналитическую систему, позволяющую установить подписчиков аккаунтов с признаками финпирамид.

Потенциальные жертвы финансовых пирамид в Казахстане оперативно информируются о возможных рисках благодаря внедрению АФМ аналитической системы, позволяющей установить подписчиков аккаунтов с признаками финпирамид. В очередной раз предупреждая казахстанцев об опасности вложения средств в сомнительные инвестпроекты, в Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что распространение финпирамид через web-сайты и социальные сети по-прежнему остается явлением довольно частым, передает Sputnik.

При этом мошеннические действия создают повышенную экономическую и социально-общественную опасность, поскольку подрывают финансовое положение граждан.

«В связи с этим разработан комплекс мероприятий, предусматривающих раннюю профилактику правонарушений. С использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Выявленные сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид направляются в МИОР для блокировки через систему „Кибернадзор“. За прошлый год блокировано почти 6 тысяч ссылок», — сообщили в АФМ.

Помимо этого, с начала года запущен Telegram-бот Baiqa, piramida! по проверке интернет-ресурсов. Это позволяет гражданам самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финансовых пирамид и предотвращает их вовлечение в мошеннические схемы. За короткий промежуток времени поступило и обработано более 2,1 тыс. заявок от граждан.

«Эта работа ведется Агентством совместно с компанией Kompra, которая продемонстрировала активную гражданскую позицию бизнеса в реализации вышеуказанной задачи по борьбе с финпирамидами. Внедрена аналитическая система, позволяющая установить подписчиков аккаунтов с признаками финпирамид. Это дает возможность целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией», — уточнили в АФМ.

В результате этой работы за три месяца направлены предупреждающие оповещения 23 тысячам граждан, из которых 21 тысяча отписалась от подозрительных аккаунтов.