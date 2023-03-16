Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2023

Прямая трансляция с конференции по облачным технологиям для бизнеса в Алматы.

Сегодня в Алматы проходит ежегодная конференция PROFIT Cloud Day 2023. На мероприятии гости и спикеры обсудят использование облачных технологий для бизнеса — их плюсы и минусы, необходимые меры по защите данных в облаке и существующие тенденции на рынке.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции, приветственное слово.

9:30 — Доклад «Единая архитектура государственных данных», Рустем Бигари, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства.

9:50 — Доклад «Как живут облака», Светлана Черненко, глава представительства IKS-Consulting Казахстан.

10:10 — Панельная дискуссия «Облака сегодня».

10:50 — Доклад «Облако — ваша подушка безопасности», Василий Белов, генеральный директор ITGLOBAL.COM.

11:10 — Доклад «Гибридное облако: инструкция для начинающих», Айдар Оспанбеков, архитектор облачных решений PS Cloud Services.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Доклад «Инновации и преобразования вместе с Google Cloud», Николай Чобану, инженер по работе с партнерами Google Cloud.

12:20 — Доклад «На пути в облака вместе с Elcore», Назгуль Таимова, директор Elcore Distribution Kazakhstan.

12:40 — Доклад «Единая логическая платформа данных для вашего бизнеса», Александр Прохоров, директор Denodo в России и СНГ.

13-00 — Обеденный перерыв и неформальное общение.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Доклад «Фабрика данных, Big Data, платформа продвинутой аналитики», Ирина Старкова, руководитель проектного офиса стратегической трансформации АО «Халык Банк».

14:20 — Доклад «Публичное облако и казахстанский бизнес: как строятся истории успеха?», Малик Исламов, глава представительства Yandex Cloud CIS.

14:40 — Доклад «Veeam Data Platform на защите от программ-вымогателей», Евгений Зосимов, технический консультант Veeam Software.

15:00 — Доклад «Решения Huawei для построения облака корпоративного класса», Никита Орешкин, технический директор подразделения ИТ-решений Huawei.

15:20 — Доклад «Prime Cloud — вы первые, кто увидит платформу», Евгений Щербинин, генеральный директор ТОО «Prime Source».

15:40 — Доклад «ЦОДы для периферийных вычислений, или чем Edge Computing лучше облаков», Николай Королев, директор ТОО «Амперэль».

16:00 — Доклад «Cloud Transformation Challenges», Асем Жикетова, директор по Информационным Службам ТОО «Филип Моррис Казахстан».

16:20 — Перерыв. Чай-кофе и неформальное общение.

16:40 — Доклад «Быстровозводимые центры обработки данных Huawei уличного исполнения», Евгений Каазик, эксперт по инфраструктурным решениям дата-центров Huawei.

17:00 — Доклад «Сервис виртуальной инфраструктуры: готовые ресурсы в облаке», Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж Казтелепорт.

17:20 — Доклад «Almaty Data Lake: использование данных для разработки проактивных сервисов для жителей города», Аида Дарменова, руководитель проекта «Единое хранилище данных города Алматы».

17:40 — Доклад «Польза облачных технологий для казахстанского бизнеса», Владислав Кирилин, архитектор VK Cloud.

18:00 — Александр Перепелов, технический директор ТОО «QazCloud».

18:20 — Доклад «Моделирование ЦОД», Игорь Беспрозванных, ведущий инженер по слаботочным системам Genesis Engineering Project management Corporation.

18:40 — Доклад «BeeCloud: Azure Express Route и Azure Stack HCI», Турар Оспанов, директор по развитию новых решений Beeline Казахстан.

19:00 — «Цифровая экосистема Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева: облачные решения и аналитика», Ансар Утегенов, руководитель Офиса по обеспечению качества, Яков Воронков, менеджер Офиса по обеспечению качества — Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева.

19:20 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.

19:30 — Ужин, неформальное общение.