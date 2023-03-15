Sony не отвечает на запросы РК с просьбой открыть доступ к видеоиграм

Игровые платформы и сервисы недоступны для казахстанцев, потому что в России был заблокирован Playstation Store.

Глава МЦРИАП сообщил, что пытается решить проблему с ограниченным доступом казахстанцев к видеоиграм из-за санкций против России. Однако офис Sony в Японии на запросы не отвечает, передает Zakon.kz.

Игровые платформы и сервисы недоступны для казахстанцев, потому что в России был заблокирован Playstation Store, а Казахстан с точки зрения корпорации Sony относился к российскому региону. Казахстанские геймеры и киберспортсмены приобретали игры через российские магазины, но этот доступ теперь отсутствует.

«Sony мы соответствующие запросы послали. Я думаю, что мы также на этой неделе пошлем запрос в наше посольство, находящееся в Японии, чтобы они начали переговоры со штаб-квартирой. Потому что на наши запросы и контакты в других юрисдикциях мы от Sony ответа не получаем», — сообщил Багдат Мусин.

Ранее гендиректор киберспортивной платформы Pinger.pro Бауыржан Садиев делился мнением, что ситуация с санкциями в области видеоигр и киберспорта отразится на казахстанском регионе и, как результат, сфера будет стагнировать. На долгое время, по его словам, она лишится драйверов роста, и будущее этой отрасли развлекательной индустрии становится туманным. Между тем, аналитики прогнозируют, что уже в этом году глобальные доходы от игр вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и достигнут $233 млрд.