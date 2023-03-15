Как собираются улучшать мобильную связь в Астане и Алматы

В 2023 году планируется установить 67 антенно-мачтовых сооружений в Астане, и 25 в Алматы.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что в Астане и Алматы выделяют специальные земельные участки для установки антенно-мачтовых сооружений. В Астане, например, около 60 зон, где отсутствует мобильная связь, передает Zakon.kz.

«Раньше на крышах домов стояли базовые станции, но жители просили операторов их убрать. Я встречался с акимом Астаны Женисом Махмудовичем, мы договорились, что он выделит соответствующие земельные участки. Операторы мобильной связи будут размещать специальные антенно-мачтовые сооружения, на которых будут установлены все базовые станции, которые мы вынуждены были снять с крыш домов. Эта проблема есть, мы ее признаем, но она будет решаться системно. Мы внесли предложения, чтобы при застройке местности городские власти предусматривали соответствующие земучастки для выстраивания антенно-мачтовых сооружений, чтобы без выделения этих земучастков согласование ПДП и каких-то проектов не проходило», — рассказал Багдат Мусин.