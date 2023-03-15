В Казахстане могут изменить телефонный код

Номер поставили в резерв.

В кулуарах заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстана. В США Багдат Мусин встретился с главой ITU Дорин Богдан-Мартиной (генеральный секретарь Международного союза электросвязи), передает Zakon.kz.

«Мы обсуждали этот вопрос с ней. Перейти к +997 несложно. Этот номер поставили нам в резерв. Но я предложил ITU оставить нам +77, вместо +7. Однако ITU не может принимать решения за один день, так как является международной организацией и должна проводить заседания, обсуждения по таким запросам. Нам пообещали, что обсудят предложение о переходе. Поэтому мы надеемся, что у Казахстана будет свой код +77, а не +7, который используется вместе с другими странами», — рассказал Багдат Мусин.

К слову, про новый телефонный код Багдат Мусин говорил еще в 2021 году. Он заявлял, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи.