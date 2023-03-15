KTZ Express организовал ускоренную доставку посылок из КНР

Товары, приобретенные через интернет, будет возить транзитный шаттл.

Регулярный транзитный шаттл-поезд с товарами, приобретенными через интернет, будет курсировать по маршруту Урумчи (КНР) через пограничный переход Алашанькоу - Достык в направлении России, а также в Узбекистан и Таджикистан. Организатор отправки - KTZ Express в партнерстве с TOO «Atasu Logistics».

Срок доставки груза до станции назначения составит 7-10 дней. Периодичность – еженедельно. В перспективе, с дальнейшим увеличением объемов перевозок, частота отправок шаттлов будет увеличена.